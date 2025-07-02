Глава Дона подарил музею именную коллекцию часов своего отца

Завод «Роствертол» имени Бориса Слюсаря отметил 86-летие торжественными мероприятиями. Врио губернатора Юрий Слюсарь лично посетил производственные цеха и наградил лучших сотрудников предприятия.
Во время своего визита, глава Ростовской области передал музею завода коллекцию наградных часов своего отца. Также были вручены областные награды отличившимся работникам. Особые слова благодарности прозвучали в адрес всего коллектива.
В своем Telegram-канале глава региона поделился: «Отец отдал заводу 55 лет — от слесаря-сборщика до гендиректора. И я начинал здесь свой путь. Горжусь, что предприятие, несмотря на все сложности, продолжает развиваться».