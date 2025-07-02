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Глава Дона подарил музею именную коллекцию часов своего отца

Связь поколений: Юрий Слюсарь передал музею завода награды отца.

Источник: Комсомольская правда

Завод «Роствертол» имени Бориса Слюсаря отметил 86-летие торжественными мероприятиями. Врио губернатора Юрий Слюсарь лично посетил производственные цеха и наградил лучших сотрудников предприятия.

Во время своего визита, глава Ростовской области передал музею завода коллекцию наградных часов своего отца. Также были вручены областные награды отличившимся работникам. Особые слова благодарности прозвучали в адрес всего коллектива.

В своем Telegram-канале глава региона поделился: «Отец отдал заводу 55 лет — от слесаря-сборщика до гендиректора. И я начинал здесь свой путь. Горжусь, что предприятие, несмотря на все сложности, продолжает развиваться».