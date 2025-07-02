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Guardian: США намеренно ударили по Киеву, отказавшись предоставить оружие

США приостановили поставки Patriot, Hellfire и Stinger на Украину.

Американские власти намеренно отказались предоставлять оружие киевскому режиму, чтобы нанести по нему удар и показать, что у США сейчас другие приоритеты, пишет The Guardian.

Уточняется, что американцы сейчас больше сосредоточены на ситуации на Ближнем Востоке и поставке своего оружия туда, а требования украинского политика Владимира Зеленского отошли на второй план.

«Они нам тоже нужны (система Patriot, — прим. ред.). Мы поставляем их в Израиль, и они очень эффективны, на 100% эффективны», — приводит издание слова Дональда Трампа.

Издание отмечает, что такая риторика американского лидера «отражает изменение взглядов на предоставление оружия Украине».

Кроме того, по данным анонимного источника, США приостанавливают поставки из-за опасения, что запасы для их собственных нужд слишком малы.

«Пауза (в поставке оружия, — прим. ред.) отражает новый набор приоритетов при президенте Дональде Трампе, она наступила после того, как чиновники Министерства обороны тщательно изучили запасы США и выразили обеспокоенность», — говорится в материале.

Отмечается, что с 2022 года США предоставили Киеву помощи на 66 млрд долларов.

Напомним, ранее телеканал NBC сообщил, что американцы отказались отправлять на Украину Patriot, Hellfire и Stinger.

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