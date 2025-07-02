Guardian: США намеренно ударили по Киеву, отказавшись предоставить оружие

Американские власти намеренно отказались предоставлять оружие киевскому режиму, чтобы нанести по нему удар и показать, что у США сейчас другие приоритеты, пишет The Guardian.
Уточняется, что американцы сейчас больше сосредоточены на ситуации на Ближнем Востоке и поставке своего оружия туда, а требования украинского политика Владимира Зеленского отошли на второй план.
«Они нам тоже нужны (система Patriot, — прим. ред.). Мы поставляем их в Израиль, и они очень эффективны, на 100% эффективны», — приводит издание слова Дональда Трампа.
Издание отмечает, что такая риторика американского лидера «отражает изменение взглядов на предоставление оружия Украине».
Кроме того, по данным анонимного источника, США приостанавливают поставки из-за опасения, что запасы для их собственных нужд слишком малы.
«Пауза (в поставке оружия, — прим. ред.) отражает новый набор приоритетов при президенте Дональде Трампе, она наступила после того, как чиновники Министерства обороны тщательно изучили запасы США и выразили обеспокоенность», — говорится в материале.
Отмечается, что с 2022 года США предоставили Киеву помощи на 66 млрд долларов.
Напомним, ранее телеканал NBC сообщил, что американцы отказались отправлять на Украину Patriot, Hellfire и Stinger.