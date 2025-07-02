По словам Константинова, киевские власти и ряд европейских чиновников способствуют затягиванию конфликта.
Обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Россия якобы затягивает мирные переговоры по урегулированию конфликта, не имеют оснований. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Обвинения Келлога безосновательны», — рассказал Константинов, передает РИА Новости. По его словам, именно киевские власти и ряд европейских чиновников способствуют затягиванию конфликта, продолжая поставки вооружения на Украину.
Ранее Кит Келлог призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам. Однако в Крыму считают, что киевский режим лишь на словах демонстрирует готовность к диалогу, а на деле поддерживает эскалацию ситуации. Константинов также отметил, что нынешние украинские власти не способны быть гарантами каких-либо соглашений, поскольку, по его словам, страна стала полностью управляемой извне. Владимир Константинов выразил мнение, что продолжение конфликта выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как позволяет ему оставаться у власти, откладывая проведение выборов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 июня отметил, что в ближайшее время встреч с украинской стороной не планируется, однако в Кремле рассчитывают, что сроки проведения третьего раунда переговоров станут известны в ближайшие дни. Песков также подчеркнул, что успех переговоров зависит от позиции Киева и эффективности посреднических усилий Вашингтона.