Ранее Кит Келлог призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам. Однако в Крыму считают, что киевский режим лишь на словах демонстрирует готовность к диалогу, а на деле поддерживает эскалацию ситуации. Константинов также отметил, что нынешние украинские власти не способны быть гарантами каких-либо соглашений, поскольку, по его словам, страна стала полностью управляемой извне. Владимир Константинов выразил мнение, что продолжение конфликта выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как позволяет ему оставаться у власти, откладывая проведение выборов.