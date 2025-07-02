Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik, заявила Захарова

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Никогда никаких претензий к этому средству массовой информации ни по форме, ни по содержанию у азербайджанской стороны не было. Я не слышала, чтобы были претензии со стороны Баку и на данном этапе как к журналистам не было никаких претензий. Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений, опять же, вчера было заявлено об этом послу», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы «Россия сегодня») семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Медиагруппа «Россия сегодня» назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи — к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин.

«Россия сегодня» потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.

Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше