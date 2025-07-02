Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik, заявила Захарова

«Никогда никаких претензий к этому средству массовой информации ни по форме, ни по содержанию у азербайджанской стороны не было. Я не слышала, чтобы были претензии со стороны Баку и на данном этапе как к журналистам не было никаких претензий. Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений, опять же, вчера было заявлено об этом послу», — сказала она в эфире радио Sputnik.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы «Россия сегодня») семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Медиагруппа «Россия сегодня» назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи — к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин.
«Россия сегодня» потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.