Трамп посетил окруженный аллигаторами изолятор для мигрантов

Лагерь для мигрантов расположен в национальном парке Эверглейдс на месте заброшенного учебного аэродрома. На этой территории есть несколько водно-болотных угодий, в которых обитают аллигаторы и питоны. Агентство Reuters писало, что местные чиновники называют изолятор «Аллигатор Алькатрас».