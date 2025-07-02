Пашинян поставил жесткий ультиматум Католикосу всех армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно потребовал отставки Католикоса всех армян Гарегина II, на этот раз заручившись поддержкой женатых священников.
В своем Telegram-канале глава правительства опубликовал эмоционально окрашенное послание, назвав священнослужителей братьями и обвинив Католикоса в несоблюдении обета целибата.
По утверждению Пашиняна, женатые священники Армянской Апостольской Церкви стали его союзниками в противостоянии с высшим иерархом. Премьер заявил, что эти пастыри не вводят в заблуждение ни паству, ни Всевышнего, в отличие от Католикоса, которого он назвал «Ктрич Нерсисян».
Особую остроту обращению придали персональные обвинения в адрес Гарегина II. Пашинян утверждает о наличии у Католикоса ребенка, что прямо нарушает обет безбрачия. Премьер-министр Армении задался вопросом: почему нарушивший обет сохраняет право возглавлять честных женатых священников, если его статус основан на попранных принципах.
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