Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России сделали заявление по поводу задержания журналистов Sputnik

В МИД РФ заявили, что Баку никогда не предъявлял претензий к Sputnik.

Источник: Комсомольская правда

В Азербайджане никогда не предъявляли претензий к работе офиса Sputnik и работе журналистов. Об этом заявили в МИД России.

«Никогда никаких претензий к этому средству массовой информации ни по форме, ни по содержанию у азербайджанской стороны не было. Я не слышала, чтобы были претензии со стороны Баку и на данном этапе как к журналистам не было никаких претензий», — отреагировала на задержание корреспондентов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, силовые структуры Азербайджана арестовали несколько журналистов офиса Sputnik, в том числе его руководителя. Последнего оставили под стражей на несколько месяцев.

Ранее KP.RU сообщил, что МВД Азербайджана проинформировало о проведении операции в офисе агентства Sputnik. В здание, где находились журналисты, пришла полиция. Также Баку объявил об отмене всех культурных мероприятий с участием российских артистов.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше