В МИД России сделали заявление по поводу задержания журналистов Sputnik

В Азербайджане никогда не предъявляли претензий к работе офиса Sputnik и работе журналистов. Об этом заявили в МИД России.
«Никогда никаких претензий к этому средству массовой информации ни по форме, ни по содержанию у азербайджанской стороны не было. Я не слышала, чтобы были претензии со стороны Баку и на данном этапе как к журналистам не было никаких претензий», — отреагировала на задержание корреспондентов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, силовые структуры Азербайджана арестовали несколько журналистов офиса Sputnik, в том числе его руководителя. Последнего оставили под стражей на несколько месяцев.
Ранее KP.RU сообщил, что МВД Азербайджана проинформировало о проведении операции в офисе агентства Sputnik. В здание, где находились журналисты, пришла полиция. Также Баку объявил об отмене всех культурных мероприятий с участием российских артистов.