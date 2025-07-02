В МИД России сделали заявление по поводу задержания журналистов Sputnik

«Никогда никаких претензий к этому средству массовой информации ни по форме, ни по содержанию у азербайджанской стороны не было. Я не слышала, чтобы были претензии со стороны Баку и на данном этапе как к журналистам не было никаких претензий», — отреагировала на задержание корреспондентов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.