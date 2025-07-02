Военэксперт рассказал, что представляет собой созданная Китаем графитовая бомба

Кнутов объяснил, что по своей сути графитовая бомба представляет собой тонкие графитовые нити, которые при сбросе на энергообъект могут спровоцировать замыкание генераторов или вывести из строя либо саму электростанцию, либо отдельные блоки. По его словам, если удар приходится по высоковольтным линиям, то графитовые стержни запутываются между проводами, приводя к короткому замыканию, которое, в свою очередь, выводит подстанции из строя на длительный период.