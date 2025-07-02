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Котенок: войска РФ подошли к Федоровке на красноармейском направлении

Военкор сообщил об ожесточенных боях на окраинах Новоэкономического, Разино и Новоторецкого.

Источник: Аргументы и факты

На красноармейском направлении российские подразделения подошли к селу Федоровка, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Подразделения ГрВ “Центр” ведут ожесточенные встречные бои на окраинах Новоэкономического, Разино и Новоторецкого, подошли к Федоровке», — написал он.

Котенок сообщил также об атаках войск РФ в направлении Владимировки. Кроме того, по информации военкора, российским бойцам удалось продавить оборону противника в направлении села Казацкое.

Ранее сообщалось, что российские бойцы прорвались к центру Воскресенки в ДНР.