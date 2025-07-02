Politico: Британия и Германия подпишут договор с пунктом о взаимной обороне

Великобритания и Германия планируют подписать широкомасштабный договор, в котором содержится пункт о взаимной помощи в случае внешней угрозы. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники.
Предполагается, что документ подпишут 17 июля, уточняет издание. Сейчас, по его информации, «близится к завершению» подготовка текста соглашения — после 18 раундов переговоров.
Ранее стало известно, что Лондон и Берлин планируют совместную разработку нового высокоточного оружия. Новость прокомментировал посол России в Британии Андрей Келин, подчеркнув, что это ударит по режиму контроля над вооружениями после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).