Politico: Британия и Германия подпишут договор с пунктом о взаимной обороне

Ранее стало известно, что Лондон и Берлин планируют совместную разработку нового высокоточного оружия. Новость прокомментировал посол России в Британии Андрей Келин, подчеркнув, что это ударит по режиму контроля над вооружениями после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).