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Politico: Британия и Германия подпишут договор с пунктом о взаимной обороне

По данным газеты, документ планируют подписать 17 июля.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания и Германия планируют подписать широкомасштабный договор, в котором содержится пункт о взаимной помощи в случае внешней угрозы. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что документ подпишут 17 июля, уточняет издание. Сейчас, по его информации, «близится к завершению» подготовка текста соглашения — после 18 раундов переговоров.

Ранее стало известно, что Лондон и Берлин планируют совместную разработку нового высокоточного оружия. Новость прокомментировал посол России в Британии Андрей Келин, подчеркнув, что это ударит по режиму контроля над вооружениями после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).