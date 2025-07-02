Следующий саммит НАТО может пройти в «турецком Пентагоне»

«Планируется, что совместный штаб “Полумесяц и звезда”, один из важнейших проектов Турции, который в настоящее время находится на стадии строительства, станет центром саммита», — говорится в сообщении издания.
Объединенный штаб объединит министерство национальной обороны, Генеральный штаб, сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы в одном кампусе на крытой площади 890 тысяч квадратных метров, пишет турецкая газета.
30 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саммит НАТО в 2026 году пройдет в Анкаре.
В 2025 году саммит НАТО прошел