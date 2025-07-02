В Капитолии заменили портрет Трампа после его слов о явно искаженной версии

Портрет президента США заменили в Капитолии Колорадо после того, как он назвал его «намеренно искаженной версией» и «худшим вариантом», передает New York Post.
Уточняется, что новый портрет Трамп утвердил лично.
«Новый портрет, созданный художницей из Аризоны Ванессой Хорабуэна, выставлен в ротонде третьего этажа, он занимает то же место, где с 2019 года висела версия Сары Бордман. Новая экспозиция отражает официальную президентскую фотографию Трампа, на которой он слегка наклонился вперед с нахмуренными бровями и стальным взглядом», — говорится в материале.
Когда Трамп увидел «старый» портрет, он негодовал, что выглядит хуже, чем Барак Обама, который нарисован «замечательно».
По словам главы Консультативного комитета по строительству Капитолия Лоис Корт, новый портрет был прислан им из Белого дома.
Ранее Никас Сафронов признался, что молился, когда рисовал портрет Трампа.