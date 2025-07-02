В Капитолии заменили портрет Трампа после его слов о явно искаженной версии

«Новый портрет, созданный художницей из Аризоны Ванессой Хорабуэна, выставлен в ротонде третьего этажа, он занимает то же место, где с 2019 года висела версия Сары Бордман. Новая экспозиция отражает официальную президентскую фотографию Трампа, на которой он слегка наклонился вперед с нахмуренными бровями и стальным взглядом», — говорится в материале.