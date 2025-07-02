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Захарова: Для России и Азербайджана отношения дружбы чрезвычайно важны

Отношения дружбы между Россией и Азербайджаном очень важны. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что те, кто хотят испортить эти отношения, должны хорошо подумать о своих действиях.

Отношения дружбы между Россией и Азербайджаном очень важны. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что те, кто хотят испортить эти отношения, должны хорошо подумать о своих действиях.

— Немало тех, кто хочет на этом просто «нагреть руки», пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов, действительно отношения дружбы чрезвычайно важны, — высказалась Захарова в беседе с Sputnik.

В Азербайджане суд заключил под стражу восьмерых задержанных российских граждан на срок в четыре месяца.

Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву также вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанного главного редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. «Вечерняя Москва» рассказала, с чего начался российско-азербайджанский конфликт.

1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией с задержанием сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly.

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