Захарова: Для России и Азербайджана отношения дружбы чрезвычайно важны

Отношения дружбы между Россией и Азербайджаном очень важны. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что те, кто хотят испортить эти отношения, должны хорошо подумать о своих действиях.
— Немало тех, кто хочет на этом просто «нагреть руки», пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов, действительно отношения дружбы чрезвычайно важны, — высказалась Захарова в беседе с Sputnik.
В Азербайджане суд заключил под стражу восьмерых задержанных российских граждан на срок в четыре месяца.
Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву также вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанного главного редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. «Вечерняя Москва» рассказала, с чего начался российско-азербайджанский конфликт.
1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией с задержанием сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly.