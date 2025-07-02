Politico узнало имена свидетелей в деле о здоровье Байдена

Показания также готовы дать некоторые из бывших помощников Байдена. Допрос Клейна назначен на 24 июля. 30 июля опрос пройдет бывший советник политика Стив Рикетти. Далее на вопросы о состоянии Байдена во время его президентского срока ответят еще три советника.
18 июня в сенате состоялось первое слушание о когнитивных способностях экс-президента США.
В начале июня президент США Дональд Трамп дал указание провести расследование о состоянии здоровья его предшественника на посту главы государства и использовании его помощниками автопера для подписания документов. По мнению Трампа, помощники Байдена «злоупотребляли значением президентских подписей, используя автоперо», и скрывали правду о здоровье политика.
В Белом доме предположили, что от американской общественности могли намеренно утаивать, кто в реальности обладает исполнительной властью, в то время как подпись Байдена «использовалась в тысячах документов» для осуществления радикальных политических изменений. Бывший президент США в ответ заявил, что самостоятельно принимал все решения в качестве главы государства.