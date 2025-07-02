Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico узнало имена свидетелей в деле о здоровье Байдена

Бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн намерен дать показания в ходе расследования о состоянии здоровья экс-президента США Джо Байдена, пишет Politico.

Источник: Reuters

Показания также готовы дать некоторые из бывших помощников Байдена. Допрос Клейна назначен на 24 июля. 30 июля опрос пройдет бывший советник политика Стив Рикетти. Далее на вопросы о состоянии Байдена во время его президентского срока ответят еще три советника.

18 июня в сенате состоялось первое слушание о когнитивных способностях экс-президента США.

В начале июня президент США Дональд Трамп дал указание провести расследование о состоянии здоровья его предшественника на посту главы государства и использовании его помощниками автопера для подписания документов. По мнению Трампа, помощники Байдена «злоупотребляли значением президентских подписей, используя автоперо», и скрывали правду о здоровье политика.

В Белом доме предположили, что от американской общественности могли намеренно утаивать, кто в реальности обладает исполнительной властью, в то время как подпись Байдена «использовалась в тысячах документов» для осуществления радикальных политических изменений. Бывший президент США в ответ заявил, что самостоятельно принимал все решения в качестве главы государства.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше