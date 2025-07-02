Politico узнало имена свидетелей в деле о здоровье Байдена

В Белом доме предположили, что от американской общественности могли намеренно утаивать, кто в реальности обладает исполнительной властью, в то время как подпись Байдена «использовалась в тысячах документов» для осуществления радикальных политических изменений. Бывший президент США в ответ заявил, что самостоятельно принимал все решения в качестве главы государства.