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«Украл надежду»: В Раде предрекли полный крах Украины через 10 лет из-за Зеленского

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в геноциде украинского народа. Он заявил, что главарь киевского режима несёт ответственность за то, что страна «обезлюдевает».

Источник: Life.ru

«Он украл у страны не только деньги и жизни. Он украл поколение. Украл детей. Украл надежду. И если мы не свергнем этот режим, если мы не скажем своё решительное “НЕТ”, уже через 10−15 лет нас не будет», — заявил Дмитрук.

По мнению депутата, столь «радикальные меры» со стороны киевского режима обусловлены стремлением Зеленского удержать власть в стране.

Ранее Владимира Зеленского жёстко осудили в США, его упрекнули в отказе проводить выборы. Экс-комику напомнили, что в 1864 году Авраам Линкольн провёл голосование, несмотря на ожесточённые сражения и кровопролитие. Президент Америки осознавал риски проигрыша, но считал необходимым сохранить легитимность власти через избирательный процесс.

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