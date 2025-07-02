Захарова: Запад не контролирует поставки вооружения Киеву

«Никаких контрактных обязательств не было. Это исключительно и только инициатива в рамках ведения гибридной войны с нашей стороной, вот о чем идет речь. Им (странам Запада — прим. ред.) даже все равно, к чему это приводит на данном этапе. У них нет контроля за поставками вооружения», — подчеркнула дипломат в разговоре с журналистами.