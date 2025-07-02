Страны Запада не имеют влияния на то, какое оружие получает киевский режим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».
«Никаких контрактных обязательств не было. Это исключительно и только инициатива в рамках ведения гибридной войны с нашей стороной, вот о чем идет речь. Им (странам Запада — прим. ред.) даже все равно, к чему это приводит на данном этапе. У них нет контроля за поставками вооружения», — подчеркнула дипломат в разговоре с журналистами.
Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский постоянно говорит о нехватке вооружения у Украины. Он выпрашивает у западных союзников увеличить финансирование Киева. Но большая часть средств оседает в карманах украинских чиновников. Также Зеленский прибегает ко лжи, говоря, что ВСУ нужны ракеты большой дальности исключительно для обороны, как только оружие появляется на территории Украины, оно направляется на мирные города России.