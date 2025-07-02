«Должны хорошо подумать»: МИД РФ отреагировал на действия Азербайджана против Sputnik

«Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями», — сказала Захарова в эфире telegram-канала Sputnik. Она подчеркнула, что ранее Баку не предъявлял претензий ни к работе офиса, ни к деятельности его журналистов. Представитель МИД напомнила о важности добрососедских и дружественных отношений между Россией и Азербайджаном.