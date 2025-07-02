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«Должны хорошо подумать»: МИД РФ отреагировал на действия Азербайджана против Sputnik

Принятые Азербайджаном меры не связаны с профессиональной деятельностью сотрудников агентства Sputnik, а продиктованы иными соображениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что ранее Баку не предъявлял претензий к работе офиса.

Принятые Азербайджаном меры не связаны с профессиональной деятельностью сотрудников агентства Sputnik, а продиктованы иными соображениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями», — сказала Захарова в эфире telegram-канала Sputnik. Она подчеркнула, что ранее Баку не предъявлял претензий ни к работе офиса, ни к деятельности его журналистов. Представитель МИД напомнила о важности добрососедских и дружественных отношений между Россией и Азербайджаном.

Напомним, в Баку 30 июня сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали семь сотрудников информационного агентства Sputnik Азербайджан, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа «Россия сегодня», в состав которой входит агентство, назвала действия азербайджанских властей необоснованными, а выдвинутые обвинения — надуманными. На данный момент работа редакции полностью блокирована, связь с задержанными отсутствует, к ним не допускают ни родственников, ни представителей консульства.

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