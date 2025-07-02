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Мерц рассказал о переговорах со Словакией по санкциям против России

Переговоры с властями Словакии о 18-м пакете санкций против России находятся на решающей стадии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

Источник: Reuters

Мерц подчеркнул, что европейские страны пытаются «решить проблему».

«На рабочем уровне происходит поиск компромисса, он будет найден, и тогда в силу вступит 18-й пакет санкций», — сказал канцлер ФРГ.

По его мнению, новые ограничения — «это самый жесткий пакет за 3,5 года».

Подготовка 18-го пакета санкций продолжается с весны. Он предусматривает в том числе снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45, возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений. Помимо того, ЕК представила план по отказу от российских энергоносителей.

В конце июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на новые ограничения против России. Фицо отмечал, что Братислава потребует отложить голосование по санкциям до тех пор, пока не будут урегулированы опасения по поводу поставок газа после 2027 года.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле заявляли, что ограничения в первую очередь бьют по Европе.

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