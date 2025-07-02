Мерц рассказал о переговорах со Словакией по санкциям против России

Подготовка 18-го пакета санкций продолжается с весны. Он предусматривает в том числе снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45, возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений. Помимо того, ЕК представила план по отказу от российских энергоносителей.