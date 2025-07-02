«Будет хуже»: Трамп заявил о скором прекращении огня в длящейся несколько лет войне

Война между Израилем и Газой началась, когда 7 октября 2023 года боевики, возглавляемые ХАМАСОМ, напали на юг Израиля, убив 1200 человек, в основном гражданских лиц, и захватив 251 заложника, напоминает The Guardian. В результате же последовавшего военного нападения Израиля погибло более 56 500 палестинцев, в основном гражданских лиц, — хотя эксперты говорят, что это, вероятно, заниженная цифра, — а также было перемещено почти все 2,3-миллионное население анклава и большая часть палестинской территории была превращена в руины.