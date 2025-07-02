«Будет хуже»: Трамп заявил о скором прекращении огня в длящейся несколько лет войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль готов согласиться на мирное соглашение с ХАМАСОМ — глава Белого дома стремится стать посредником в прекращении огня в идущей с октября 2023 года войне в Газе, которая унесла жизни почти 60 000 человек.
В своем посте в социальной сети Truth президент США написал: «Израиль согласился на необходимые условия для завершения 60-дневного режима прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне».
Трамп сообщил, что представители Катара и Египта передадут ХАМАСУ «это окончательное предложение». Немедленного официального ответа от Израиля или ХАМАСА на сообщение Трампа не последовало, отмечает The Guardian.
Неясно, на какие конкретно условия согласился Израиль, и предыдущие заявления Трампа о том, что еврейское государство готово прекратить войну, включая прекращение огня, о котором договорились до его инаугурации в январе, быстро опроверглись, поскольку обе стороны обвиняли друг друга в нарушении соглашений об обмене пленными, напоминает The Guardian.
Тем не менее, это заявление было сделано после того, как Трамп выступил посредником в прекращении огня между Израилем и Ираном и в тот же день, как сообщается, в качестве министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера встретился с госсекретарем США Марко Рубио и посланником на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.
«Катарцы и египтяне, которые очень усердно работали, чтобы помочь установить мир, представят это окончательное предложение», — написал Трамп. «Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС согласится на эту сделку, потому что лучше от этого не станет — БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ».
Ранее в тот же день Трамп заявил журналистам, что надеется на достижение соглашения о прекращении огня в обмен на освобождение заложников между Израилем и боевиками ХАМАС в Газе на следующей неделе. В понедельник он планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Трамп и его помощники, похоже, стремятся использовать любой импульс от ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана, а также прекращение огня, которое вступило в силу на прошлой неделе в ходе этой войны, чтобы обеспечить теперь и прочное перемирие в войне в Газе.
Трамп заявил журналистам во время поездки во Флориду, что он будет «очень тверд» с Нетаньяху в вопросе необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа. «Мы надеемся, что это произойдет. И мы с нетерпением ждем, когда это произойдет где-то на следующей неделе», — сказал он журналистам. «Мы хотим освободить заложников».
ХАМАС заявил, что готов освободить оставшихся заложников в Газе в рамках любой сделки по прекращению войны. Израиль заявляет, что война может закончиться только в том случае, если ХАМАС будет разоружен и ликвидирован. Обе стороны не проявляют особых признаков готовности сдвинуться со своих укрепленных позиций, констатирует The Guardian.
Разговоры об «окончательном предложении» о прекращении огня начались после ужасающего нападения Израиля на кафе «Аль-Бака» на набережной Газы в понедельник, в результате которого, по словам медиков и других официальных лиц, погибли от 24 до 36 палестинцев, включая детей.
Война между Израилем и Газой началась, когда 7 октября 2023 года боевики, возглавляемые ХАМАСОМ, напали на юг Израиля, убив 1200 человек, в основном гражданских лиц, и захватив 251 заложника, напоминает The Guardian. В результате же последовавшего военного нападения Израиля погибло более 56 500 палестинцев, в основном гражданских лиц, — хотя эксперты говорят, что это, вероятно, заниженная цифра, — а также было перемещено почти все 2,3-миллионное население анклава и большая часть палестинской территории была превращена в руины.