Лебедев: нанесен удар по расположению наемников в одесском городе Вилково

Пункт временной дислокации иностранных боевиков в городе Вилково Одесской области попал под удар в ночь на среду, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Удары по Вилково дважды подряд — один по ПВД с иностранцами, второй по месту хранения и подготовки техники, в том числе водных беспилотников», — написал он.
Лебедев сообщил также об ударах по военным объектам на территории Белгород-Днестровского и Измаильского района Одесской области. Координатор подполья назвал в числе целей ударов места расположения наемников.
Ранее стало известно о поражении российской артиллерией опорников и блиндажей ВСУ в районе сеа Поддубное в ДНР.