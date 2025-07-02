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Лебедев: нанесен удар по расположению наемников в одесском городе Вилково

По данным координатора подполья, под удар попало также место хранения водных беспилотников и другой техники ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Пункт временной дислокации иностранных боевиков в городе Вилково Одесской области попал под удар в ночь на среду, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Удары по Вилково дважды подряд — один по ПВД с иностранцами, второй по месту хранения и подготовки техники, в том числе водных беспилотников», — написал он.

Лебедев сообщил также об ударах по военным объектам на территории Белгород-Днестровского и Измаильского района Одесской области. Координатор подполья назвал в числе целей ударов места расположения наемников.

Ранее стало известно о поражении российской артиллерией опорников и блиндажей ВСУ в районе сеа Поддубное в ДНР.