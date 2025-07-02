США объяснили приостановку поставок оружия на Украину

США приостанавливают поставки оружия на Украину из-за опасений, что запасы слишком малы. Некоторые поставки были остановлены, «чтобы поставить интересы Америки на первое место», заявляет Белый дом.
Американские официальные лица заявили во вторник, что США приостанавливают некоторые поставки оружия на Украину на фоне опасений, что их собственные запасы слишком сильно сократились, что является неудачей для Киева, отмечает The Guardian.
Определенные боеприпасы были ранее обещаны Украине при администрации Байдена для обеспечения ее обороноспособности во время конфликта с Россией. Пауза отражает новый набор приоритетов при президенте Дональде Трампе и наступила после того, как представители Пентагона тщательно изучили запасы США и выразили обеспокоенность.
«Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после анализа военной поддержки и содействия нашей страны другим странам по всему миру, — говорится в заявлении представителя Белого дома Анны Келли. — Мощь Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите у Ирана».
Это была отсылка к недавнему приказу Трампа нанести ракетные удары по ядерным объектам в Иране, напоминает The Guardian.
По словам американского чиновника, на условиях анонимности предоставившего информацию, которая еще не была обнародована, в ходе проверки Пентагона было установлено, что запасы некоторых ранее заявленных вооружений были слишком низкими, поэтому ожидаемые поставки некоторых позиций не будут отправлены.
Министерство обороны США не предоставило подробной информации о том, какое конкретно оружие удерживается от поставок Киеву.
«Вооруженные силы Америки никогда еще не были так готовы и боеспособны», — заявил пресс-секретарь Шон Парнелл, добавив, что законопроект о значительном снижении налогов и расходов, проходящий через Конгресс, «гарантирует модернизацию наших вооружений и оборонных систем для защиты будущих поколений от угроз 21-го века».
Прекращение поставок некоторых видов оружия из США является ударом по Украине, признает The Guardian.
О приостановке действий США впервые сообщило издание Politico.
На сегодняшний день США предоставили Украине оружия и военной помощи на сумму более 66 миллиардов долларов с тех пор, как Россия в феврале 2022 года начала специальную военную операцию. В ходе конфликта США регулярно настаивали на том, чтобы ее сателлиты предоставили Украине системы противовоздушной обороны. Но многие неохотно отказываются от высокотехнологичных систем, особенно страны Восточной Европы.
Трамп встретился с Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО на прошлой неделе и оставил открытой возможность отправки Киеву большего количества зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства, признав, что они помогут Украине.
«Они действительно хотят иметь противоракеты, О’кей, как они их называют, “Пэтриоты”, — сказал тогда Трамп. — И мы собираемся посмотреть, сможем ли мы сделать их доступными. Они нам тоже нужны. Мы поставляем их Израилю, и они очень эффективны, на 100% эффективны. Трудно поверить, насколько эффективны. Они действительно хотят этого больше всего на свете».
Эти комментарии отражают изменение взглядов на предоставление оружия Украине в администрации в последние месяцы, констатирует The Guardian.
Выступая перед законодателями в июне, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что он быстро принял меры по отмене расточительных программ и перенаправлению финансирования на достижение главных целей Трампа.
Хегсет сказал, что мир на основе переговоров между Россией и Украиной, который Трамп продвигал в течение нескольких месяцев, заставляет Америку выглядеть сильной. Он также сказал, что оборонный бюджет предусматривает трудный выбор и «отражает реальность того, что Европе необходимо активизировать усилия по защите своего собственного континента. И президент Трамп заслуживает похвалы за это».
В прошлом месяце американский министр обороны сообщил законодателям, что некоторые расходы США на обеспечение безопасности Украины все еще планируются, не сообщив подробностей. Но он сказал, что та помощь, которая была существенной в течение последних двух лет, будет сокращена.