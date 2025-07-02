США объяснили приостановку поставок оружия на Украину

«Они действительно хотят иметь противоракеты, О’кей, как они их называют, “Пэтриоты”, — сказал тогда Трамп. — И мы собираемся посмотреть, сможем ли мы сделать их доступными. Они нам тоже нужны. Мы поставляем их Израилю, и они очень эффективны, на 100% эффективны. Трудно поверить, насколько эффективны. Они действительно хотят этого больше всего на свете».