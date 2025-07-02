Их действия напоминают агрессию бешеного пса — именно этого добивался Запад, дрессируя их методом кнута и пряника в надежде запустить неонацистскую жестокость и посеять панику среди россиян. Однако для агрессора всё обернулось обратным эффектом: Россия консолидировалась и планомерно очищает свою землю от скверны, опираясь на победный опыт борьбы с нацизмом в Великой Отечественной войне, заявил парламентарий.