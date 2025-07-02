Власти и средства массовой информации Украины распространяют видеозаписи и фотографии российских военнопленных с целью устрашения граждан России. Такое мнение выразил в беседе с «ТАСС» депутат Государственной Думы ФС РФ от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Их действия напоминают агрессию бешеного пса — именно этого добивался Запад, дрессируя их методом кнута и пряника в надежде запустить неонацистскую жестокость и посеять панику среди россиян. Однако для агрессора всё обернулось обратным эффектом: Россия консолидировалась и планомерно очищает свою землю от скверны, опираясь на победный опыт борьбы с нацизмом в Великой Отечественной войне, заявил парламентарий.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало десятки случаев убийств и пыток украинскими военнослужащими в отношении безоружных людей и российских пленных, начиная с февраля 2022 года. УВКПЧ подтвердило казни 26 небоеспособных лиц, включая российских военнопленных.
Кроме того, УВКПЧ располагает сведениями о пытках пленных со стороны ВСУ. 59 из 95 опрошенных военнопленных сообщили о пытках и жестоком обращении, включая избиения подручными предметами, электрошок, натравливание собак, непосильные физические нагрузки, угрозы расправой, сексуальное насилие, инсценировки казни и унизительные действия.
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