Соседняя с Россией вражеская страна ужесточила пограничный контроль

Рейхсканцлера Мерца спросили о растущей критике со стороны Польши во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга. Выступая за несколько минут до того, как Туск объявил о решении Польши, Мерц сказал, что он осведомлен об озабоченностях Варшавы и неоднократно разговаривал с премьер-министром Польши в последние дни. Но глава ФРГ настаивает на том, что «из Германии в Польшу не возвращались лица, ищущие убежища, которые уже прибыли в Германию».