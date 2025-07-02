Соседняя с Россией вражеская страна ужесточила пограничный контроль

Польша ужесточит пограничный контроль на фоне растущей напряженности в связи с незаконным пересечением границы. Временные правила для Германии и Литвы вводятся в связи с тем, что ультраправые активисты инициируют патрулирование польских рубежей.
Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой с понедельника на фоне растущей напряженности в связи с незаконной миграцией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Это решение, принятое после правительственной встречи с польской пограничной службой во вторник, стало ответом на растущее внутриполитическое давление и протесты ультраправых на пограничных переходах Польши с Германией в минувшие выходные, отмечает The Guardian.
В своем выступлении в начале еженедельного заседания кабинета министров Туск обвинил Германию в этом шаге, обвинив Берлин в изменении политики, в результате чего «фактически отказывают во въезде мигрантам, которые направляются в Германию, чтобы ходатайствовать о предоставлении убежища или других форм статуса».
«Способ проведения операций на польско-немецкой границе явно изменился за последний месяц», — сказал он.
Ранее в этом году рейхсканцлер Германии Фридрих Мерц сделал более жесткую миграционную политику основой своей предвыборной кампании, напоминает The Guardian. После того, как он вступил в должность в мае, Германия разместила больше полицейских на границе и заявила, что некоторым людям, пытающимся въехать в страну, будет отказано.
Еще до этого предшественник Мерца в феврале продлил на шесть месяцев временные пограничные проверки, которые Германия ввела на своих границах прошлой осенью, пытаясь сократить число людей, прибывающих в страну, отмечает The Guardian.
Поляк Туск утверждал, что недавнее изменение политики Берлина оказало чрезмерное давление на Польшу, вынуждая ее принимать лиц, которым было отказано во въезде на границе с Германией. «При отсутствии пограничных проверок на польской стороне становится трудно определить, следует ли возвращать или перенаправлять в Польшу тех, кому было отказано во въезде», — жалуется польский премьер.
Дональд Туск добавил, что он «несколько раз» разговаривал с Мерцем, предупреждая его, что «терпеливая позиция Польши истощается».
«Мы были защитниками Шенгенской зоны и остаемся сторонниками Европы с открытыми границами и неограниченным передвижением. Однако такая система требует одинаковой, симметричной приверженности со стороны всех соседних стран, — настаивает поляк. — Поэтому временное восстановление пограничного контроля на польско-немецкой границе необходимо, чтобы свести к минимуму неконтролируемый поток мигрантов, пересекающих границу».
Согласно законодательству ЕС, государствам-членам разрешается временно возобновлять пограничный контроль в случаях серьезной угрозы, например, внутренней безопасности. В еврозаконодательстве говорится, что пограничный контроль должен применяться в качестве крайней меры в исключительных ситуациях и должен быть ограничен по времени, подчеркивает The Guardian.
В резком предупреждении Мерцу Туск во вторник заявил, что, если правительство Германии в сентябре расширит односторонний пограничный контроль, Польша примет ответные меры аналогичным образом. «Время, когда Польша не реагировала должным образом на такие действия, окончательно прошло», — добавил он.
В последние недели споры о миграции в Польше становятся все более ожесточенными, и ультраправые активисты начинают организовывать патрулирование вдоль границы с Германией.
Решение о введении временного пограничного контроля с Литвой было принято в связи с изменением политики Германии.
Туск сказал, что в связи с тем, что сильно милитаризованная польско-белорусская граница закрыта для нелегальной миграции, другие соседние страны в настоящее время используются для изучения альтернативных маршрутов в Шенгенскую зону через страны Балтии. В результате, по его словам, поток нелегальной миграции «продолжает течь через Беларусь, Латвию и Литву — а Польша, в конце концов, имеет открытую границу с Литвой».
Рейхсканцлера Мерца спросили о растущей критике со стороны Польши во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга. Выступая за несколько минут до того, как Туск объявил о решении Польши, Мерц сказал, что он осведомлен об озабоченностях Варшавы и неоднократно разговаривал с премьер-министром Польши в последние дни. Но глава ФРГ настаивает на том, что «из Германии в Польшу не возвращались лица, ищущие убежища, которые уже прибыли в Германию».
Мерц сказал, что у двух стран «есть общая проблема, которую мы хотим решить вместе». Он добавил: «Мы, естественно, хотим сохранить Шенгенскую зону, но свобода передвижения в Шенгенской зоне будет работать только в долгосрочной перспективе, если ею не будут злоупотреблять те, кто поощряет нелегальную миграцию, в частности незаконный ввоз мигрантов».