В МИД РФ прокомментировали дальнейшее развитие отношений между Москвой и Баку

«Немало тех, кто хочет на этом просто “нагреть руки”, пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов действительно отношения дружбы чрезвычайно важны. И те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают», — подчеркнула российский дипломат.