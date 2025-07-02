В МИД РФ прокомментировали дальнейшее развитие отношений между Москвой и Баку

В МИД РФ прокомментировали дальнейшее развитие отношений между Россией и Азербайджаном. В ведомстве подтвердили, что дружба между государствами чрезвычайно важна. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».
«Немало тех, кто хочет на этом просто “нагреть руки”, пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов действительно отношения дружбы чрезвычайно важны. И те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают», — подчеркнула российский дипломат.
Напомним, 30 июня 2025 года силовики Азербайджана ворвались в офис компании Sputnik и провели задержания нескольких журналистов, включая главного редактора Игоря Картавых. Сейчас представители прессы находятся под стражей. Россия призывает Баку соблюдать законодательство и немедленно отпустить журналистов, поскольку обвинения против них сомнительны. Более того, власти Азербайджана никогда не предъявляли претензий ни к офису Sputnik, ни к журналистам.