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Украинская певица Ольга Полякова может лишиться возможности въезда в Россию

РИА Новости: Украинскую певицу Ольгу Полякову могут не пустить в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Украинская певица и телеведущая Оля Полякова может столкнуться с запретом на въезд в Россию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, для этого имеются соответствующие основания.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Полякова, известная по хитам «#Шлёпки» и «Russian Style», а также совместным работам с группой «Чай вдвоем» и Людмилой Гурченко, после начала специальной военной операции заняла откровенно проукраинскую позицию. В 2024 году артистка не только критиковала действия России, но и выступала с концертами перед военнослужащими ВСУ, а также отправляла для них гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что в Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения направили уголовное дело оперной певицы Марии Максаковой*, которую обвиняют в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.

* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.