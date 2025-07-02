Украинская певица Ольга Полякова может лишиться возможности въезда в Россию

Украинская певица и телеведущая Оля Полякова может столкнуться с запретом на въезд в Россию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, для этого имеются соответствующие основания.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Полякова, известная по хитам «#Шлёпки» и «Russian Style», а также совместным работам с группой «Чай вдвоем» и Людмилой Гурченко, после начала специальной военной операции заняла откровенно проукраинскую позицию. В 2024 году артистка не только критиковала действия России, но и выступала с концертами перед военнослужащими ВСУ, а также отправляла для них гуманитарную помощь.
Ранее сообщалось, что в Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения направили уголовное дело оперной певицы Марии Максаковой*, которую обвиняют в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.
* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.