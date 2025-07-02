Захарова: Запад не контролирует поставки оружия Киеву

«Никаких контрактных обязательств не было. Это исключительно и только инициатива в рамках ведения гибридной войны с нашей стороной, вот о чем идет речь. Им (Западу — прим. URA.RU) даже все равно, к чему это приводит на данном этапе. У них нет контроля за поставками вооружения [Украине]», — заявила Захарова в трансляции радио Sputnik в telegram-канале.