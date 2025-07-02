Юрист Станислав Павловский о беспределе в Молдове: Выносить приговор башкану Гагаузии без веских оснований — недопустимо!

Известный юрист прокомментировал для «Первого в Молдове» срок тюремного заключения в 9 лет, который требуют прокуроры для башкана Гагаузии Евгении Гуцул.
— Какие есть доказательства? Насколько мне известно, госпожа Гуцул отрицает свою вину, и в деле отсутствуют убедительные доказательства. А значит, выносить приговор без веских оснований — недопустимо.
Можно предположить, что это дело имеет политическую подоплёку. Но тогда возникает ряд вопросов: в чём состоит доказательная база? Что стало основанием для начала расследования? Как такие серьезные обвинения были обоснованы? Чем?
На фоне действий властей складывается впечатление, что правоохранительные органы работают не в интересах закона, а в интересах правящей партии. Их поведение не вызывает доверия у общества — а это значит, можно ожидать чего угодно.
Недоверие к действиям прокуратуры и следствия — крайне опасный симптом. Такая роль прокурора недопустима: он должен соблюдать закон, требовать его соблюдения от других и добиваться справедливого наказания законными средствами. Но не ценой подрыва общественного доверия.
Прокурору стоит задуматься, какое впечатление производит его работа. Если этого не произойдёт, люди перестанут обращаться за защитой в правоохранительные органы. А это уже может повлечь тяжёлые последствия для всего общества.