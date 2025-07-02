Захарова потребовала от НАТО объяснить разговор Макрона с Путиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от НАТО и ЕС объяснений по поводу телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она заявила, что Париж должен был предупредить своих союзников о контакте с российским лидером и согласовать подобные шаги на уровне альянса.
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«Хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги — договаривались ли они об этом на саммите НАТО или Евросоюза, предупреждал ли их союзник, согласована ли была эта позиция и на каком уровне», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предложила французскому посольству в Москве прокомментировать состоявшийся разговор. Захарова заявила, что если западные страны активно обвиняют Россию, то теперь должны объяснить мотивацию действий своего союзника. Захарова добавила, что настал «день вопросов к странам НАТО и Евросоюза».
Разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном стал первым за последние 1024 дня. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и удары США по ядерным объектам Ирана. В ходе беседы президент России вновь подчеркнул, что конфликт на Украине является «прямым следствием политики Запада». Путин отметил, что возможные договоренности по урегулированию должны быть комплексными, долгосрочными и учитывать новые территориальные реалии. Путин и Макрон подчеркнули необходимость уважения права Тегерана на мирный атом и продолжения выполнения обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.