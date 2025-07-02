Захарова потребовала от НАТО объяснить разговор Макрона с Путиным

«Хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги — договаривались ли они об этом на саммите НАТО или Евросоюза, предупреждал ли их союзник, согласована ли была эта позиция и на каком уровне», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предложила французскому посольству в Москве прокомментировать состоявшийся разговор. Захарова заявила, что если западные страны активно обвиняют Россию, то теперь должны объяснить мотивацию действий своего союзника. Захарова добавила, что настал «день вопросов к странам НАТО и Евросоюза».