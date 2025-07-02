Parisien: Макрон звонил Путину, чтобы сделать ЕС участником переговоров по Ирану

По информации издания, президент Макрон озабочен «вопросом об иранских ракетах», а также надеется на «долгосрочное и требовательное урегулирование ядерной проблемы». Ранее он встречался с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В пресс-службе Елисейского дворца также отмечали, что в ходе разговора с российским президентом Макрон заявил о необходимости сотрудничества Ирана с МАГАТЭ.