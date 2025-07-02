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Parisien: Макрон звонил Путину, чтобы сделать ЕС участником переговоров по Ирану

Президент Франции Эманнюэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить иранский вопрос и сделать ЕС участником переговорного процесса, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Звонок свидетельствует о желании европейской дипломатии вернуть себе контроль над этим вопросом, — говорится в публикации, — тем более что иранцы пока не намерены возобновлять переговоры с американцами».

Под конец телефонного разговора Путин и Макрон условились координировать действия для разрешения ближневосточного конфликта дипломатическим путем, пишет Le Parisien.

По информации издания, президент Макрон озабочен «вопросом об иранских ракетах», а также надеется на «долгосрочное и требовательное урегулирование ядерной проблемы». Ранее он встречался с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В пресс-службе Елисейского дворца также отмечали, что в ходе разговора с российским президентом Макрон заявил о необходимости сотрудничества Ирана с МАГАТЭ.

1 июля президент Путин и президент Макрон созвонились впервые за три года, разговор длился около двух часов. За это время лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт.

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