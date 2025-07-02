Захарова: страны ЕС сами поставили перед собой дверь и спрятались за нее

«Мне кажется, ровно то же самое можно, кстати говоря, адресовать и в посольства других стран НАТО. У них же только что прошел каскад мероприятий: и саммиты НАТО, и Евросоюза. Они опять договорились нас “сдерживать”, “придерживать”, “удерживать”, — добавила она. — Знаете, такое впечатления, вот я на них смотрю, был мультик про трех поросят, знаете, когда там уже у них все сдуло, а они все за дверь прячутся, уже смешно. Причем, если в мультике еще волк дул, то теперь никто не дует, потому что они [страны Запада] сами перед собой поставили дверь, сами за нее спрятались и сами полагают, что где-то опасно, а у них безопасно. Это такая придуманная стратагема».