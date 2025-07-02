Захарова: страны ЕС сами поставили перед собой дверь и спрятались за нее

Отвечая на просьбу прокомментировать телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона, дипломат предложила обратиться за комментарием к посольству Франции в Москве. «Я смотрю, посол [Франции] по прибытии начал активно раздавать интервью, пытаться это делать, по крайней мере. Мне кажется, может тоже прокомментировать, почему нет, — добавила она. — Понимаете, когда начинаются обвинения [в адрес] нашей страны, когда начинаются заявления о том, что с нами никогда не буду разговаривать, нас надо “изолировать”, это они горазды. Вот, пожалуйста, есть факт свершившийся, будьте добры прокомментируйте его со стороны Франции. Расскажите о мотивации. Расскажите о том, почему сейчас, а почему не тогда. Расскажите, почему до этого говорили о каких-то иных вещах, почему не поддерживали политические контакты».
«Мне кажется, ровно то же самое можно, кстати говоря, адресовать и в посольства других стран НАТО. У них же только что прошел каскад мероприятий: и саммиты НАТО, и Евросоюза. Они опять договорились нас “сдерживать”, “придерживать”, “удерживать”, — добавила она. — Знаете, такое впечатления, вот я на них смотрю, был мультик про трех поросят, знаете, когда там уже у них все сдуло, а они все за дверь прячутся, уже смешно. Причем, если в мультике еще волк дул, то теперь никто не дует, потому что они [страны Запада] сами перед собой поставили дверь, сами за нее спрятались и сами полагают, что где-то опасно, а у них безопасно. Это такая придуманная стратагема».