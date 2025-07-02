Стало известно, зачем Макрон позвонил Зеленскому после беседы с Путиным

1 июля стало известно, что президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, конфронтацию между Ираном и Израилем, а также удары Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам. Подчеркивалось, что лидеры Франции и РФ условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ближневосточной ситуации.