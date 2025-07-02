Стало известно, зачем Макрон позвонил Зеленскому после беседы с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому после разговора с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не обидеть его, пишет Monde.
«Чтобы Киев не чувствовал себя преданным, французский президент рассказал Владимиру Зеленскому о своем разговоре с Путиным», — поделились своей точкой зрения авторы публикации.
По мнению обозревателей издания, поводом, подтолкнувшим Макрона к звонку Путину, стала угроза распространения ядерного оружия, вызванная ирано-израильским конфликтом.
1 июля стало известно, что президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, конфронтацию между Ираном и Израилем, а также удары Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам. Подчеркивалось, что лидеры Франции и РФ условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ближневосточной ситуации.