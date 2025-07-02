«Это ужасно»: в климатических извращениях Европы обвинена политическая трусость

Политическая трусость мешает усилиям Европы по борьбе с изменением климата, считает главная в ЕС по «зеленому переходу» Тереза Рибера. Она утверждает, что последствия кризиса становятся все более очевидными, но не приводят к надлежащим действиям.
Политическая трусость препятствует усилиям Европы по преодолению последствий климатического кризиса, даже несмотря на то, что на континент обрушилась рекордная жара, предупредила глава «зеленого перехода» ЕС.
В интервью The Guardian Тереза Рибера сказала, что, хотя последствия чрезвычайной климатической ситуации делаются все более очевидными, надлежащих мер так никто и не принимает.
«Когда вы видите карту Европы, это ужасно, — заявила Рибера, выступая на фоне аномальной июньской жары от Испании и Португалии до Великобритании. — Мы наблюдали это в южной испанской провинции Уэльва, где в субботу было 46 градусов тепла. В Брюсселе — 36 градусов, а на востоке — 38 градусов. Это абсолютно ужасные температуры, которые оказывают очень серьезное воздействие на экосистемы, экономику и здоровье. И я думаю, что до сих пор не произошло реального перехода от заголовков об экстремальных метеорологических явлениях к подготовке людей и пониманию того, что необходимо делать в случае определенных событий».
Выступая вместе с комиссаром ЕС по вопросам окружающей среды, устойчивости к водным ресурсам и конкурентоспособной экономики замкнутого цикла Джессикой Розуолл, Тереза Рибера сказала, что предстоит еще многое сделать, чтобы подготовить инфраструктуру и городскую среду к реалиям чрезвычайной ситуации.
Основная часть проблемы, добавила она, заключается в том, что некоторые политические партии «продолжают довольно яростно настаивать на том, что изменения климата не существует», или же заявляют, что принятие решений по адаптации к экологическим реалиям обходится слишком дорого.
«Извините, но если мы ничего не предпримем, это обойдется гораздо дороже, — отметила Рибера, исполнительный вице-президент Европейской комиссии по переходу к чистой, справедливой и конкурентоспособной экономике и бывшая министр окружающей среды Испании. — Мы все это знаем. Вы не можете сказать людям, что изменение климата — это величайшая проблема существования нашего поколения, а затем сказать: “Извините, мы не собираемся ничего предпринимать”. Именно это они и делают. И я думаю, люди это понимают, когда в июне в Уэльве 46 градусов по Цельсию. Это ненормально.».
Не менее аномальными, добавила она, были проливные дожди в октябре прошлого года, которые вызвали смертоносные наводнения, унесшие жизни 229 человек в восточном испанском регионе Валенсия.
«Это не единичные случаи, — констатирует она. — Но мы все еще находимся на “эпизодической” стадии, и это очень беспокоит. Поэтому я считаю, что да, по-прежнему требуется согласованный ответ».
Рибера указывает, что многие политики неохотно проявляют инициативу или требуют действий из-за боязни оттолкнуть избирателей, что является нездоровым и потенциально опасным для демократии.
«Я думаю, что ошибочно думать, что мы должны скрывать трудности или что проблемы будут решены рынком, — признает она. — Нам не нужно скрывать трудности, мы должны понимать их и управлять ими, чтобы они не были такими сложными. Часто требуется политическая смелость, чтобы понять, что существует трудность, и что вместо того, чтобы быть маленьким, вы должны быть большим и найти решение, которое разделяют все. Вам нужно честно встретить ее.».
Она добавила, что отрицание — или неспособность решить сложные проблемы, связанные с чрезвычайной ситуацией в области климата, — только усугубит существующее недоверие к политическим классам.
Многие ультраправые партии в Европе и за ее пределами рассматривают климатический кризис как часть культурных войн. Испанская праворадикальная партия Vox добивается отмены закона правительства, возглавляемого социалистами, об изменении климата и переходе к энергетике и настаивает на большей зависимости от ядерной энергетики, в то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал планы ЕС по борьбе с изменением климата «утопической фантазией», которая приведет только к росту цен на энергоносители..
Но Рибера считает, что политический консенсус может быть достигнут, указав на историческую сделку стоимостью 1,4 млрд евро, заключенную в прошлом году между правительством Испании и региональными властями Андалусии для защиты водно-болотных угодий Доньяна, которые являются одним из наиболее важных и наиболее угрожаемых источников выбросов углерода в Европе.
Джессика Розуолл, которая была в Испании, чтобы посетить Доньяну вместе с Риберой, подчеркивает, что одной из ключевых задач в подготовке к новой климатической реальности является изменение отношения людей к воде и ее использованию. Она добавила, что в условиях повышения температуры и засухи, как никогда ранее, воду необходимо рассматривать как жизненно важный стратегический ресурс. Недавно Еврокомиссия опубликовала стратегию, направленную на восстановление и защиту водного цикла и создание «устойчивой, жизнестойкой, разумной и конкурентоспособной водной экономики» по всей Европе.
«Когда мы говорим о безопасности — я и все мы, — конечно, речь идет не только об оружии, танках и прочем, но и о природе, которая защищает нас», — сказала она. «Это может быть вода, это могут быть границы. Инвестирование в природу — это тоже вопрос безопасности».
Комиссар подчеркнула важность воды, когда речь заходит о производстве продуктов питания, энергии и даже цифровых отраслях промышленности, которые полагаются на крупные центры обработки данных, использующие значительное количество воды. Она также сказала, что такие районы, как Доньяна, сыграли жизненно важную роль в предотвращении пожаров и смягчении последствий чрезвычайной климатической ситуации.
«Вода важна для всех нас», — сказала она. «Это не только безопасность, но и наша экономика, которая также является безопасностью, поэтому все взаимосвязано. Но… Я скажу, что мы слишком долго воспринимали воду как нечто само собой разумеющееся. Мы просто рассчитывали, что это будет здесь. Мы не думали об этом как о ресурсе, который ограничен.».
Будучи одной из самых южных стран на континенте с самым быстрым потеплением климата, Испания уже ощущает последствия чрезвычайной климатической ситуации на фоне продолжающегося опустынивания и рекордных температур, пишет The Guardian. Температура 46 , зафиксированная в Уэльве в прошлые выходные, была недалеко от исторического рекорда Испании — 47,4°C, зафиксированного в другом андалусийском городе, Монторо, в августе 2021 года.
Государственное метеорологическое агентство Испании Aemet заявило во вторник, что июнь 2025 года «побил рекорды», средняя температура составила 23,6 ° C, что на 0,8 ° C выше предыдущего самого жаркого июня 2017 года. Среднемесячный показатель также был на 3,5 градуса выше, чем в среднем за период с 1991 по 2020 год.