«Это ужасно»: в климатических извращениях Европы обвинена политическая трусость

«Извините, но если мы ничего не предпримем, это обойдется гораздо дороже, — отметила Рибера, исполнительный вице-президент Европейской комиссии по переходу к чистой, справедливой и конкурентоспособной экономике и бывшая министр окружающей среды Испании. — Мы все это знаем. Вы не можете сказать людям, что изменение климата — это величайшая проблема существования нашего поколения, а затем сказать: “Извините, мы не собираемся ничего предпринимать”. Именно это они и делают. И я думаю, люди это понимают, когда в июне в Уэльве 46 градусов по Цельсию. Это ненормально.».