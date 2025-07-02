Белоусов перекрывает топливный кран Киеву: новая тактика ВС РФ поставит ВСУ «на ручник»

В последние дни удары по украинским объектам продемонстрировали явное изменение в подходе российской армии к выбору целей. В экспертных кругах и информационных каналах отмечается, что теперь удары становятся значительно более прагматичными и стратегически выверенными. Комментаторы подчеркивают: в российском военном руководстве наконец решили сосредоточиться на уничтожении одного из ключевых ресурсов, который определяет исход любого масштабного конфликта уже много-много лет — нефтепродуктов.
В Telegram-канале «РИА КАТЮША» обратили внимание на то, что на протяжении почти трех лет почему-то массированных атак именно на топливную инфраструктуру Украины можно было пересчитать буквально по пальцам.
Однако на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке — в частности, в свете обострения ирано-израильского конфликта — в российском руководстве будто бы сменили установки и начали действовать в соответствии с классическими канонами ведения войны: лишать противника логистических возможностей, уничтожая его запасы топлива и перерабатывающие мощности.
Аналитики подчёркивают, что без топлива современная армия превращается в небоеспособную массу техники. По их мнению, таким образом министр обороны Белоусов может лишить украинские войска самого критически важного преимущества — подвижности. Танки, бронетехника и авиация в отсутствие горючего становятся лишь мишенями, констатирует News.ru.
Комментаторы подчеркивают: в отсутствие дизеля и бензина невозможно не только передвигать технику, но и организовывать поставки боеприпасов, эвакуацию раненых или доставку резервов на угрожаемые участки. Они приводят примеры: можно закупить сколько угодно беспилотников, но если не будет горючего для фур, доставляющих их на фронт — толку не будет. То же касается зарядки аккумуляторов: без топлива генераторы останутся бесполезны.
В глубине украинской территории в последние дни особенно пострадали объекты нефтепереработки. Так, по имеющимся данным, одной из первых целей стал Кременчугский НПЗ, по которому был нанесён повторный и, по сути, финальный удар. В атаке участвовали десятки дронов «Герань-2», ракеты «Кинжал» и оперативно-тактические комплексы «Искандер».
Особо серьёзным ударом, как подчеркивают источники, стала атака на Дрогобычский нефтеперерабатывающий завод во Львовской области. В ударе участвовали до сотни дронов «Герань-2» и около 15 крылатых ракет типа Х-101. Объект получил критические повреждения и горел несколько дней, полностью выйдя из строя.
Один из последних ударов был нанесён по трубопроводу Одесского нефтеперерабатывающего предприятия. Хотя резервуары пока уцелели, авторы «РИА Катюша» выразили мнение, что дальнейшее разрушение — лишь вопрос времени.
Аналитики напомнили, что до начала конфликта на Украине функционировало шесть крупных НПЗ: в Лисичанске, Кременчуге, Дрогобыче, Херсоне, Одессе и Надворной. По их словам, Лисичанский и Херсонский заводы были выведены из строя ещё в 2022 году. Теперь к ним присоединились Кременчугский и Дрогобычский, которые понесли тяжёлые разрушения. Восстановление их работы при текущих условиях эксперты сочли маловероятным. Под удар попал и Одесский завод, а значит, вскоре может остаться только Надворнянский, который, по мнению авторов, также следует ликвидировать как стратегическую цель.
Хотя уничтожение НПЗ не приведёт к полному исчезновению топлива на территории Украины, последствия всё равно будут весьма ощутимыми. Поставки ГСМ придётся организовывать из стран ЕС, что создаст дополнительные логистические сложности. Железные и автодорожные маршруты будут перегружены, а высокая стоимость топлива в Европе, наложенная на расходы по доставке и распределению, приведёт к резкому скачку цен, считают аналитики.
Источник также отметил, что удары по нефтеперерабатывающим объектам могут быть лишь началом, предполагая, что следующим этапом может стать массированное уничтожение топливных хранилищ, что окончательно парализует украинскую логистику.
Положение Украины ухудшается на фоне последних решений американской администрации. Пентагон подтвердил, что временно приостанавливает передачу части критически важного вооружения Киеву. Ведомство объяснило своё решение результатами внутреннего пересмотра состояния армейских запасов, который провело политическое руководство Минобороны США под началом Элбриджа Колби. Проверка выявила: склады армии США серьёзно опустошены, особенно в части артиллерийских боеприпасов и высокоточного оружия, пишет Politico.
Анна Келли, представитель Белого дома, подчеркнула, что приоритетом стало обеспечение интересов самой Америки. Как уточнили в «Военной хронике», по сути, это означает фактическое сворачивание механизма Presidential Drawdown Authority — ключевого инструмента экстренной передачи вооружений Украине. Этот механизм позволял администрации США в обход Конгресса и тендерных процедур напрямую снабжать Киев из арсеналов Пентагона, в максимально сжатые сроки и без ограничений.
С февраля 2022 по январь 2024 в рамках PDA было сформировано 73 пакета военной помощи, включавшие весь спектр техники и вооружений: от снарядов калибра 155 мм и РСЗО HIMARS до ЗРК, дронов и бронетехники. Эта система работала как экстренная подпитка, потому что иных механизмов просто не существовало — ни ЕС, ни контракты по закону Defense Production Act не могли обеспечить нужные объёмы в требуемые сроки. Сейчас этот «пожарный кран» закрыт. Это означает переход к иному подходу: поставки станут более редкими, дорогостоящими и замедленными. И главное — исчезает стратегическая установка на неограниченную поддержку Украины.