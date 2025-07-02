Белоусов перекрывает топливный кран Киеву: новая тактика ВС РФ поставит ВСУ «на ручник»

Аналитики напомнили, что до начала конфликта на Украине функционировало шесть крупных НПЗ: в Лисичанске, Кременчуге, Дрогобыче, Херсоне, Одессе и Надворной. По их словам, Лисичанский и Херсонский заводы были выведены из строя ещё в 2022 году. Теперь к ним присоединились Кременчугский и Дрогобычский, которые понесли тяжёлые разрушения. Восстановление их работы при текущих условиях эксперты сочли маловероятным. Под удар попал и Одесский завод, а значит, вскоре может остаться только Надворнянский, который, по мнению авторов, также следует ликвидировать как стратегическую цель.