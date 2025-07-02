Четверка враждебных Китаю стран договорились о поставках важнейших полезных ископаемых

Рубио приветствовал министров иностранных дел «четырки» 21 января на своей первой встрече после инаугурации Трампа, что было расценено как знак того, что новая администрация США будет уделять приоритетное внимание взаимодействию со странами-единомышленниками в противодействии Китаю, напоминает The Guardian. Но, к удивлению многих, Китай не занял первое место в повестке дня Трампа, который уважительно отзывался о своем коллеге Си Цзиньпине и предпринял шаги по ослаблению напряженности в более широкой торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.