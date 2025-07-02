Четверка враждебных Китаю стран договорились о поставках важнейших полезных ископаемых

Страны «четверки» (Quad) договорились диверсифицировать поставки важнейших полезных ископаемых на фоне опасений перед действиями Китая. Входящие в Quad США, Япония, Индия и Австралия обязуются сократить зависимость от какой-либо одной страны, чтобы избежать «экономического давления, манипулирования ценами и сбоев в цепочках поставок».
Соединенные Штаты, Япония, Индия и Австралия обязались работать сообща, чтобы обеспечить стабильные поставки важнейших полезных ископаемых, поскольку растет беспокойство по поводу доминирования Китая в ресурсах, жизненно важных для новых технологий.
В совместном заявлении четыре страны заявили, что они создают инициативу Quad Critical Minerals, направленную на «сотрудничество в обеспечении безопасности и диверсификации» цепочек поставок.
Как пишет The Guardian, участники «четверки» не вдавались в подробности, но ясно дали понять, что цель состояла в том, чтобы уменьшить зависимость от Китая, который использовал ограничения в качестве рычага воздействия, поскольку США, в свою очередь, ограничивают свой доступ к полупроводникам и угрожают высокими тарифами.
Китай обладает крупными запасами нескольких ключевых полезных ископаемых, включая подавляющее большинство мировых запасов графита, который имеет решающее значение для электромобилей.
Госсекретарь США Марко Рубио поприветствовал своих коллег из «четверки» в Вашингтоне во вторник, переключив внимание на Азию, после того как потратил большую часть своих первых шести месяцев на военные конфликте на Украине и на Ближнем Востоке, а также на такие внутренние приоритеты президента Дональда Трампа, как миграция, подчеркивает The Guardian.
В кратких выступлениях вместе с другими министрами Рубио сказал, что он «лично был очень сосредоточен» на диверсификации цепочек поставок и хотел «реального прогресса».
В совместном заявлении стран «четверки» говорится: «Зависимость от какой-либо одной страны в области переработки важнейших полезных ископаемых и производства производных товаров подвергает наши отрасли экономическому давлению, манипулированию ценами и сбоям в цепочках поставок».
Министры постарались не упоминать Китай конкретно, но при этом выразили «серьезную обеспокоенность опасными и провокационными действиями» в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, которые «угрожают миру и стабильности в регионе».
Рубио приветствовал министров иностранных дел «четырки» 21 января на своей первой встрече после инаугурации Трампа, что было расценено как знак того, что новая администрация США будет уделять приоритетное внимание взаимодействию со странами-единомышленниками в противодействии Китаю, напоминает The Guardian. Но, к удивлению многих, Китай не занял первое место в повестке дня Трампа, который уважительно отзывался о своем коллеге Си Цзиньпине и предпринял шаги по ослаблению напряженности в более широкой торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.
Ожидается, что Трамп отправится в Индию позже в этом году на четырехсторонний саммит.
И министры иностранных дел Индии, и министры иностранных дел Японии заявили, что хотят, чтобы «четверка» сосредоточилась на «свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе» — фраза, которая является завуалированным намеком на противодействие китайскому господству в Азии.
«Важно, чтобы страны Индо-Тихоокеанского региона имели свободу выбора, столь необходимую для принятия правильных решений в области развития и безопасности», — заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
По настоянию Джайшанкара, Quad также осудил майское нападение на индийскую часть Кашмира, в результате которого погибли в основном гражданские лица-индусы, и призвал «безотлагательно привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и финансистов этого предосудительного акта».
Главной проблемой для Японии является то, чтобы «Четверка» осудила Северную Корею за «дестабилизирующие запуски» ракет и настояла на ее «полной денуклеаризации».
Несмотря на общую позицию по Китаю, члены «четверки» разошлись во мнениях по другим «горячим точкам», и в совместном заявлении не упоминаются Украина или Иран. Как указывает The Guardian, Индия поддерживает давние отношения с Россией, в то время как Индия и Япония также исторически поддерживали теплые отношения с Ираном.