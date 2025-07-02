Самарский областной суд оправдал высокопоставленных сотрудников УФССП

Самарский областной суд оставил в силе оправдательный приговор в отношении заместителя руководителя УФССП по Самарской области Елены Винокурской и её подчинённого Александра Сидорова. Апелляционное представление прокуратуры удовлетворено не было.
Хроника дела:
▪️ Обвинение: С марта 2019 по май 2020 года из-за действий фигурантов в систему не были внесены более 4 тыс. исполнительных документов от налоговой и судов. Ущерб оценили в 11 млн рублей.
▪️ Статья: ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с тяжкими последствиями).
▪️ Первое рассмотрение: В 2022 году Промышленный райсуд вернул дело прокурору из-за нарушений в обвинительном акте.
▪️ Итоговое решение: Судья Эльмира Табаева вынесла оправдательный приговор в августе 2023 года, указав на отсутствие состава преступления.
Апелляционная коллегия подтвердила, что следствию не удалось доказать:
Наличие умысла в действиях обвиняемых;
Причинно-следственную связь между их решениями и непоступлением средств в бюджет.
Приговор вступил в законную силу. Прокуратура может обжаловать его в кассации, но шансы на отмену минимальны — областной суд уже дважды поддержал позицию защиты.
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