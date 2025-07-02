«Чувствовал себя преданным»: Названа причина звонка Макрона Зеленскому после диалога с Путиным

Напомним, что накануне состоялся первый за три года телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, который в Госдуме охарактеризовали как признак «выхода европейской дипломатии из комы». В ходе беседы Путин представил Макрону позицию России по украинскому конфликту, также стороны обсудили напряжённость между Израилем и Ираном. Французский лидер подтвердил намерение поддерживать дальнейшие контакты с российским коллегой. Сразу же после завершения разговора Макрон сообщил Владимиру Зеленскому об основных моментах беседы.