Трамп обратился к американской журналистке с необычной просьбой по поводу жены Макрона

Как рассказала Оуэнс на своем YouTube-канале, во время визита Макрона в Белый дом французский президент обратился к Трампу с просьбой повлиять на журналистку. Вскоре после этого американский лидер позвонил Оуэнс. «Я видел Брижит вблизи, мы ужинали на Эйфелевой башне — она выглядит как женщина!» — заявил Трамп, пытаясь убедить ее прекратить расследование.