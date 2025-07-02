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Трамп обратился к американской журналистке с необычной просьбой по поводу жены Макрона

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, известная своими провокационными заявлениями, раскрыла детали разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, известная своими провокационными заявлениями, раскрыла детали разговора с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Оуэнс утверждала, что Брижит Макрон, супруга французского лидера Эммануэля Макрона, в прошлом была мужчиной.

По словам журналистки, Трамп лично попросил ее не развивать эту тему, чтобы не осложнять отношения с Парижем.

Как рассказала Оуэнс на своем YouTube-канале, во время визита Макрона в Белый дом французский президент обратился к Трампу с просьбой повлиять на журналистку. Вскоре после этого американский лидер позвонил Оуэнс. «Я видел Брижит вблизи, мы ужинали на Эйфелевой башне — она выглядит как женщина!» — заявил Трамп, пытаясь убедить ее прекратить расследование.

Однако Оуэнс настаивала на своей версии, сообщив, что г-жа Макрон якобы консультировалась у специалиста по смене пола. В ответ Трамп предложил сделку: если она отступит, он организует ей платное интервью.

«Видимо, мой авторитет высок, раз сам президент просит меня об одолжении», — прокомментировала журналистка. Пока неизвестно, была ли достигнута договоренность, но история вновь привлекла внимание к слухам вокруг первой леди Франции.

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