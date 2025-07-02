Администрация Трампа пригрозила лишить американского гражданства мусульманского кандидата в мэры Нью-Йорка

Администрация Трампа рассматривает возможность лишения собирающегося схватиться за право руководить Нью-Йорком демократа Зохрана Мамдани гражданства США. Этот шаг был сделан после того, как правые республиканцы обвинили кандидата в мэры Нью-Йорка в сокрытии поддержки «терроризма».
Администрацией Трампа поднят вопрос о возможности лишения Зохрана Мамдани, кандидата в мэры Нью-Йорка от Демократической партии, гражданства США в рамках репрессий против граждан иностранного происхождения, осужденных за определенные преступления.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, похоже, подготовила почву для расследования статуса Мамдани после того, как Энди Оглз, представитель правых республиканцев от штата Теннесси, призвал лишить Мамдани гражданства на том основании, что он, возможно, скрывал свою поддержку «терроризма» во время процесса натурализации.
Как напоминает The Guardian, 33-летний Мамдани, родившийся в Уганде в семье этнических индийцев, стал гражданином США только в 2018 году и привлек широкое внимание средств массовой информации — и споры — из-за своей активной поддержки прав палестинцев.
Во вторник Дональда Трампа спросили о обещании Мамдани «остановить агентов иммиграционной и таможенной службы (Ice) в масках» «от депортации наших соседей». Президент США ответил: «Что ж, тогда нам придется арестовать его», — сообщает Axios.
В ответ Мамдани опубликовал заявление в соцсетях. «Президент Соединенных Штатов только что пригрозил арестовать меня, лишить гражданства, поместить в лагерь временного содержания и депортировать. Не потому, что я нарушил какой-либо закон, а потому, что я не позволю Ice терроризировать наш город», — написал демократ.
Он продолжил: «Его заявления представляют собой не просто атаку на нашу демократию, но и попытку донести до каждого жителя Нью-Йорка, который отказывается прятаться в тени, послание: если вы выскажетесь, они придут за вами. Мы не потерпим такого запугивания».
Споры по поводу его иммиграционного статуса последовали за чередой исламофобских нападок на его мусульманскую веру (Мамдани исповедует шиитскую форму ислама) после его победы на праймериз мэра Нью-Йорка на прошлой неделе, когда он занял первое место в группе, в которую входил Эндрю Куомо, бывший губернатор штата Нью-Йорк и любимый кандидат демократического истеблишмента, отмечает The Guardian.
Это также произошло после того, как администрация Трампа проинструктировала адвокатов уделять приоритетное внимание денатурализации граждан США иностранного происхождения, совершивших определенные преступления. Памятка министерства юстиции предписывает юристам возбуждать судебные дела против натурализованных граждан, которые подозреваются в «незаконном получении» натурализации или в том, что они сделали это путем «сокрытия существенного факта или умышленного введения в заблуждение».
Оглз написал Пэм Бонди, генеральному прокурору, призывая провести расследование в отношении Мамдани после его победы на выборах мэра от демократической партии на том основании, что «он, возможно, получил гражданство США путем умышленного введения в заблуждение или сокрытия материальной поддержки терроризма».
В качестве доказательства он привел рэп-песню Мамдани «my love to the Holy Land five», в которой он назвал членов фонда, осужденных за поддержку ХАМАСА, «моими парнями». Он также сослался на отказ Мамдани осудить фразу «глобализировать интифаду».
В сопроводительном посте в соцсетях Оглз написал: «Зохран “маленький Мухаммад” Мамдани — антисемит, социалист, коммунист, который разрушит великий город Нью-Йорк. Его нужно депортировать».
Отвечая на вопрос о звонке Оглза, представитель Белого дома Ливитт сказала: «Я не видела этих заявлений, но, безусловно, если они правдивы, это то, что должно быть расследовано».
Министерство юстиции подтвердило получение письма Оглза, но не дало дальнейших комментариев.
Крис Мерфи, сенатор-демократ от штата Коннектикут, ставший одним из самых ярых критиков администрации Трампа, назвал требование денатурировать Мамдани «расистской чушью». «Трамп не остановится ни перед чем, чтобы защитить миллиардеров и корпорации, взвинчивающие цены, даже перед такой расистской ерундой, как эта, — негодует либерал. — Зохран победил, потому что провел кампанию, направленную на то, чтобы вернуть власть в руки трудящихся. И это представляет угрозу для жителей Мар-а-Лаго».
Мамдани, самопровозглашенный демократический социалист, подвергся жесткой критике за свои посты в социальных сетях и предыдущую политическую активность после победы на выборах на прошлой неделе, которая сопровождалась обещаниями проводить левую популистскую политику в Нью-Йорке, если он в конечном итоге будет избран мэром.
Под аккомпанемент резкой критики со стороны правых Дональд Трамп назвал его «чистокровным коммунистом» и пригрозил прекратить финансирование Нью-Йорка, если Мамдани станет мэром и «не будет хорошо себя вести».
На пресс-конференции, посвященной официальному открытию нового центра содержания иммигрантов во флоридском районе Эверглейдс, Трамп повторил свое коммунистическое высказывание и сослался на утверждения о том, что Мамдани получил свое гражданство «незаконно».
«Нам не нужен коммунист в этой стране, но если он у нас будет, я буду очень внимательно следить за ним от имени нации. Мы посылаем ему деньги, мы посылаем ему все, что ему нужно для управления правительством, — сказал Трамп. — Мы будем очень внимательно следить за этим. Многие люди говорят, что он находится здесь нелегально. Мы рассмотрим все варианты, но в идеале он должен оказаться гораздо меньшим, чем просто коммунистом. Сейчас он коммунист, а это не социалист».
Мамдани также прокомментировал тот факт, что Трамп похвалил Эрика Адамса, нынешнего мэра Нью-Йорка, который борется за свое переизбрание и перешел от представления Демократической партии к повторному выдвижению в качестве независимого кандидата. Трамп назвал Адамса «хорошим человеком», которому он «немного помог», сославшись на то, что министерство юстиции США в апреле отклонило федеральное дело о коррупции против Адамса.
Мамдани написал в своем посте: «То, что Трамп включил похвалу Адамсу в свои авторитарные угрозы, неудивительно».