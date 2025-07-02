Администрация Трампа пригрозила лишить американского гражданства мусульманского кандидата в мэры Нью-Йорка

«Нам не нужен коммунист в этой стране, но если он у нас будет, я буду очень внимательно следить за ним от имени нации. Мы посылаем ему деньги, мы посылаем ему все, что ему нужно для управления правительством, — сказал Трамп. — Мы будем очень внимательно следить за этим. Многие люди говорят, что он находится здесь нелегально. Мы рассмотрим все варианты, но в идеале он должен оказаться гораздо меньшим, чем просто коммунистом. Сейчас он коммунист, а это не социалист».