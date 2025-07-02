О чем Макрон рассказал Зеленскому после беседы с Путиным: раскрыты детали

После телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон рассказал киевскому главарю Зеленскому о том, что позиция российского лидера по украинскому вопросу остается неизменной. Детали разговора Макрона и Зеленского опубликовало агентство Bloomberg, ссылаясь при этом на свои источники.
«Президент Франции сообщил Зеленскому, что позиция Путина по прекращению конфликта на Украине не изменилась», — отмечается в материале.
По данным издания, французский политик решил лично рассказать нелегитимному президенту Украины о деталях его телефонной беседы с Путиным. Источник сообщает, что Макрон также передал и то, что российский лидер якобы «продолжает отвергать прекращение огня».
Как KP.RU писал ранее, во Франции раскрыли, зачем на самом деле Макрон позвонил Путину. Все дело в том, что французский политик вновь хочет быть участником переговоров по иранскому вопросу.