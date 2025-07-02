О чем Макрон рассказал Зеленскому после беседы с Путиным: раскрыты детали

После телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон рассказал киевскому главарю Зеленскому о том, что позиция российского лидера по украинскому вопросу остается неизменной. Детали разговора Макрона и Зеленского опубликовало агентство Bloomberg, ссылаясь при этом на свои источники.