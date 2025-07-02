В популярной у россиян стране арестованы авторы оскорбительной для мусульман карикатуры

Турецкая полиция арестовала карикатуристов за рисунок, «изображающий пророка Мухаммеда». Четверо художников задержаны из-за журнальной иллюстрации, на которой, по мнению критиков, Мухаммед и Моисей пожимают друг другу руки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил карикатуру в сатирическом журнале как «гнусную провокацию» за то, что она изображает пророков Мухаммеда и Моисея, вызвав возмущение религиозных консерваторов.
На карикатуре, опубликованной через несколько дней после окончания 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном, изображены Мухаммед, главный пророк ислама, и Моисей, один из самых важных пророков иудаизма, пожимающие друг другу руки в небе, в то время как внизу пролетают ракеты в сцене военного времени, пишет The Guardian. Четверо карикатуристов были арестованы в понедельник из-за этой иллюстрации.
Рисунок подвергся критике со стороны религиозных консерваторов и правящей партии Эрдогана, которые назвали его «исламофобским преступлением на почве ненависти», несмотря на то, что опубликовавший его журнал «Леман» извинился перед читателями, которые почувствовали себя оскорбленными, и сказал, что рисунок был неправильно понят.
«Мы никому не позволим выступать против наших священных ценностей», — заявил Эрдоган в телевизионном выступлении, добавив, что власти будут внимательно следить за судебным процессом.
«Те, кто проявит неуважение к нашему пророку и другим пророкам, будут привлечены к ответственности перед законом», — пригрозил турецкий президент.
Эрдоган и его исламистская Партия Справедливости и развития регулярно критикуют то, что они называют исламофобскими действиями в светской Турции и по всей Европе. Правоверные мусульмане считают изображения пророка Мухаммеда богохульными.
В заявлении для соцсетей представители журнала «Леман» утверждают: «Эта работа никоим образом не относится к пророку Мухаммеду».
Карикатурист Доган Пехлеван стремился подчеркнуть «страдания мусульманина, убитого в результате израильских нападений», говорится в сообщении, настаивающем, что у него не было намерения оскорбить ислам или его пророка.
Журнал призвал власти противостоять тому, что он назвал клеветнической кампанией, и защитить свободу выражения мнений.
Несколько групп гражданского общества осудили задержания четырех карикатуристов как нарушение свободы мысли и выражения мнений, отмечает The Guardian.
Рейтинг Турции в области свободы выражения мнений невысок из-за ограничений на средства массовой информации и публичное обсуждение. В индексе свободы прессы 2024 года известной правозащитной организации Турции отведено 158-е место из 180 стран.
Во вторник более 200 человек вышли на митинг против «Лемана» в центре Стамбула, несмотря на запрет на проведение собраний и усиленное присутствие полиции.
Один из протестующих, государственный служащий Мухаммед Эмин Неджипсой, заявил, что защита журнала выглядит неискренней. «Там есть тонкий акцент как на пророке [Мухаммеде], так и на пророке Моисее», — сказал он.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая опубликовал в соцсети видеозапись, на которой видно, как полицейские задерживают Пехлевана со скованными за спиной руками, когда его тащат вверх по лестнице. Он также поделился видеозаписями, на которых видно, как трех других мужчин выводят из их домов и сажают в фургоны, причем один из них босиком.
«Человек, который нарисовал это мерзкое изображение, Д. П. [Доган Пехлеван], был задержан и заключен под стражу. Эти бесстыдные люди будут привлечены к ответственности перед законом», — написал Ерликая.
Турецкое правительство заявило, что было начато расследование в соответствии с законом, который предусматривает уголовную ответственность за разжигание ненависти и вражды.