В популярной у россиян стране арестованы авторы оскорбительной для мусульман карикатуры

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая опубликовал в соцсети видеозапись, на которой видно, как полицейские задерживают Пехлевана со скованными за спиной руками, когда его тащат вверх по лестнице. Он также поделился видеозаписями, на которых видно, как трех других мужчин выводят из их домов и сажают в фургоны, причем один из них босиком.