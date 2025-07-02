В Иране вступил в силу закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

С момента подписания документа президентом закон считается вступившим в силу и обязательным к исполнению.
25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. 26 июня иранский Совет стражей конституции утвердил законопроект.
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Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.Читать дальше