Раскрыты детали звонка Макрона Зеленскому после разговора с Путиным

После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон сообщил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что позиция Путина по конфликту на Украине неизменна, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Президент Франции сообщил Зеленскому, что позиция Путина по прекращению вооруженного конфликта на Украине не изменилась, поделились подробностями авторы публикации.
По информации издания, Макрон решил уведомить главу киевского режима о прошедших переговорах с российским лидером. По информации источника, президент Франции также передал Зеленскому, что Путин якобы «продолжает отвергать прекращение огня».
Ранее о беседе президента Франции Эммануэля Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского сообщило издание РБК-Украина.
1 июля стало известно, что президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, конфронтацию между Ираном и Израилем, а также удары Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам. Подчеркивалось, что лидеры Франции и РФ условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ближневосточной ситуации.