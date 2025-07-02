Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис

В октябре 2024 года Трамп, тогда еще кандидат в президенты США от Республиканской партии, предъявил иск к CBS на $10 млрд. Он обвинил телеканал в предвзятом монтаже интервью с Харрис, что, по мнению республиканца, было направлено на поддержку Демократической партии в преддверии выборов 5 ноября. Позже Трамп увеличил сумму иска до $20 млрд.