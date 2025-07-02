«Зависит от Путина». На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины

«Многочисленные неудачи Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США предполагают, что решение по заключению мира теперь в значительной степени зависит от Путина», — говорится в материале.
Автор статьи также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку военной техники, добавив, что продолжение войны вряд ли улучшит положение Киева на поле боя или на переговорах.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.