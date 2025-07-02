Расправа: Прокуроры, требующие 9 лет тюрьмы для башкана Гагаузии, не хотят обратить внимание на «премии» президентки Молдовы Санду?

Вчера уже много писали о том, что 9 лет тюрьмы, на которые пытается власть упечь башкана Гагаузии Евгению Гуцул — это за гранью, это необъяснимо любой логикой и здравомыслием.
Тем более, когда «дело Гуцул» практически рассыпалось — свидетели путаются в показаниях, зачастую противореча себе.
А то и вовсе отказываются от своих слов.
То есть, с доказательной базой там очень большие проблемы.
И 9 лет?
За что?
За оговоры и наговоры?
Давайте мы в двух словах расскажем, как сегодня это происходит на примере знакомого, который подал в суд на человека, служащего топом в ПАС.
Там было за что, уж поверьте.
И в кулуарах судья истцу сказал: «Да, правда на вашей стороне, но вы же понимаете, что мне будет, если я приму решение в вашу пользу».
И это на полубытовом уроне — физическое лицо против физического лица.
Что уж там говорить, когда речь идет о явно политическом процессе?
А ведь, между тем, прокурорам следовало бы более пристально обратить внимание на президентку Молдовы Санду, которая ежемесячно разъезжает по европам, чтобы получить очередную «премию» — «за вклад в демократию».
Вот только самые крупные из них.
— Премия Райнхарда Мона (Германия, 2025) — 100 000 евро.
— Премия Роберта Блюма (Германия, 2024) — 25 000 евро.
— Премия Франца Йозефа Штрауса (Германия, 2025) — 10 000 евро.
— Премия «Тимишоара за европейские ценности» (Румыния, 2024) — 30 000 евро.
Казалось бы, все прозрачно, но есть нюансы.
Получение «премий», будем откровенны, ни за что — это отличный способ «отмыть» деньги.
Кроме того, Закон о неподкупности № 82 от 25.05.2017 запрещает должностным лицам принимать денежные премии, подарки или другие материальные блага в связи с исполнением своих служебных обязанностей.
Систематическое принятие таких вознаграждений создает опасный прецедент:
-Неясно, в какой мере должностное лицо может лично воспользоваться такими суммами.
-Отсутствует подлинная прозрачность — нет документов о получении, переводе и аудите.
-Сохраняется риск косвенного влияния на политические решения.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Не проголосуем за Майю Санду, Путин тут же нападет: Почему диаспора голосует на выборах совсем не так, как граждане, оставшиеся жить в Молдове.
Молдавская диаспора на Западе не представляет подлинных реалий, в которых живёт наша страна (далее…).
«Идем по пути Украины»: В Молдове созданы все условия для церковного рейдерства.
Передача храма в Старых Дубоссарах произошла фактически одновременно с визитом румынской депутатской делегации, которая обсуждала с «бессарабской митрополией» и, вероятно, с властями вопрос реституции церковного имущества в Молдове (далее…).
Европа меняет банкноты: Как будут выглядеть новые евро и о чем надо знать жителям Молдовы — срочно чистим заначки.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро (далее…).