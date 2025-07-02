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Расправа: Прокуроры, требующие 9 лет тюрьмы для башкана Гагаузии, не хотят обратить внимание на «премии» президентки Молдовы Санду?

9 лет тюрьмы, на которые пытается власть упечь башкана Гагаузии Евгению Гуцул — это за гранью.

Источник: Комсомольская правда

Вчера уже много писали о том, что 9 лет тюрьмы, на которые пытается власть упечь башкана Гагаузии Евгению Гуцул — это за гранью, это необъяснимо любой логикой и здравомыслием.

Тем более, когда «дело Гуцул» практически рассыпалось — свидетели путаются в показаниях, зачастую противореча себе.

А то и вовсе отказываются от своих слов.

То есть, с доказательной базой там очень большие проблемы.

И 9 лет?

За что?

За оговоры и наговоры?

Давайте мы в двух словах расскажем, как сегодня это происходит на примере знакомого, который подал в суд на человека, служащего топом в ПАС.

Там было за что, уж поверьте.

И в кулуарах судья истцу сказал: «Да, правда на вашей стороне, но вы же понимаете, что мне будет, если я приму решение в вашу пользу».

И это на полубытовом уроне — физическое лицо против физического лица.

Что уж там говорить, когда речь идет о явно политическом процессе?

А ведь, между тем, прокурорам следовало бы более пристально обратить внимание на президентку Молдовы Санду, которая ежемесячно разъезжает по европам, чтобы получить очередную «премию» — «за вклад в демократию».

Вот только самые крупные из них.

— Премия Райнхарда Мона (Германия, 2025) — 100 000 евро.

— Премия Роберта Блюма (Германия, 2024) — 25 000 евро.

— Премия Франца Йозефа Штрауса (Германия, 2025) — 10 000 евро.

— Премия «Тимишоара за европейские ценности» (Румыния, 2024) — 30 000 евро.

Казалось бы, все прозрачно, но есть нюансы.

Получение «премий», будем откровенны, ни за что — это отличный способ «отмыть» деньги.

Кроме того, Закон о неподкупности № 82 от 25.05.2017 запрещает должностным лицам принимать денежные премии, подарки или другие материальные блага в связи с исполнением своих служебных обязанностей.

Систематическое принятие таких вознаграждений создает опасный прецедент:

-Неясно, в какой мере должностное лицо может лично воспользоваться такими суммами.

-Отсутствует подлинная прозрачность — нет документов о получении, переводе и аудите.

-Сохраняется риск косвенного влияния на политические решения.

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