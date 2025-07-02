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Токаев поручил Совбезу бороться с незаконной миграцией в Казахстане

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

По данным Акорды, на заседании были рассмотрены ключевые тенденции в сфере внутренней и внешней миграции, а также заслушаны доклады заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, министров внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения.

"Глава государства подчеркнул важность учета геополитических факторов и вызовов, демографических прогнозов и мотивов перемещения населения при реализации политики в области миграции.

Президент указал на необходимость обеспечения контроля за недопущением нелегальной миграции, а также стимулирования повышения человеческого капитала страны", — сказано в сообщении.

Отмечается, что госорганам были даны конкретные поручения, в том числе пересмотреть и проанализировать функционал государственных органов, а также усилить интеграцию всех информационных систем в сфере миграции.