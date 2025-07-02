Токаев поручил Совбезу бороться с незаконной миграцией в Казахстане

По данным Акорды, на заседании были рассмотрены ключевые тенденции в сфере внутренней и внешней миграции, а также заслушаны доклады заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, министров внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения.