Иван Носков: «Коммуникации меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»

1 июля глава города Самара Иван Носков совместно с директором филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Маратом Феткулловым проверили ход ремонтной кампании сетей вблизи социальных учреждений, в том числе на ул. Радонежской — возле школы № 29, детских садиков № 183, 394, Дома ребенка «Солнышко» и Самарской духовной семинарии, в районе перекрестка пр. Карла Маркса и ул. XXII Партсъезда, где расположено два корпуса школы № 36, и на ул. Дзержинского.
«С началом отопительного сезона тепло, прежде всего, зайдет в наши учреждения соцсферы, поэтому там инженерные сети должны быть отремонтированы в приоритетном порядке. Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами. Обсудили, что на некоторых объектах ресурсоснабжающие компании будут менять параллельно тепловые и водопроводные сети. Такое взаимодействие позволит спланировать комплексный ремонт дорог и тротуаров на данных участках», — сказал глава города Самара Иван Носков.
На ул. Дзержинского рабочие уже демонтировали 55% старых лотков и изношенных труб. На данный момент здесь приступили к монтажу современных труб в заводской ППУ-изоляции со сроком службы до 50 лет.
Возле школы № 29 на теплотрассе по ул. Радонежской, от ул. Осипенко до ул. Челюскинцев, где в прошлые годы выявляли наибольшее количество дефектов, земляные работы и демонтаж канала выполнены на 70%, идет подготовка оснований для заливки двух тепловых камер. Рядом со школой № 36 ведется замена квартальной сети протяженностью свыше 2,6 км, земляные работы здесь выполнены на 20%. Сейчас на объекте задействованы 40 рабочих и 7 единиц техники, отставаний от графика нет.
«На всех объектах перекладки мы стараемся подходить к обновлению коммуникаций комплексно. Привлекаем коллег из сторонних организаций, чтобы они параллельно оценили техническое состояние водоводов и сетей ливневой канализации. Это позволяет качественно провести обновление всех подземных коммуникаций и на длительный период благоустроить близлежащую территорию», — отметил Марат Феткуллов.
В ближайшее время будут согласованы сроки перекрытия ул. Агибалова в районе ул. Рабочей для замены труб под проезжей частью. На данном участке уже завершается монтаж новых труб и лотков перекрытия.
Напомним, в целом в 2025 году энергетики в Самаре заменят и отремонтируют более 50 км тепловых сетей. Модернизация пройдет на 21 участке. МП «Инженерная служба» города Самара планово приводит в порядок теплосети общей протяженностью почти 6 км. Кроме того, профильные службы проводят настройку оборудования на 117 муниципальных и ведомственных котельных для надежного теплоснабжения потребителей.