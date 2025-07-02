Иван Носков: «Коммуникации меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»

«С началом отопительного сезона тепло, прежде всего, зайдет в наши учреждения соцсферы, поэтому там инженерные сети должны быть отремонтированы в приоритетном порядке. Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами. Обсудили, что на некоторых объектах ресурсоснабжающие компании будут менять параллельно тепловые и водопроводные сети. Такое взаимодействие позволит спланировать комплексный ремонт дорог и тротуаров на данных участках», — сказал глава города Самара Иван Носков.