Лукашенко помиловал 16 осужденных

«В преддверии Дня Независимости (празднуется 3 июля — ред.) президентом Беларуси Александром Лукашенко удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин. «Трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети», — уточнили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что все помилованные раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон.