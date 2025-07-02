Губернатор Красноярского края провел встречу с генеральным секретарем АРАССВА

В Красноярске Лим Бён Джин принял участие в заседании подкомиссии по молодежной политике АРАССВА — Красноярский край координирует в структуре организации вопросы, связанные с молодежью. В обсуждении лично и по видеосвязи участвовали представители пяти стран: Южная Корея (Республика Корея), КНР, Монголии, Японии и России.
«Благодарю вас за поддержку развития связей между регионами, входящими в Ассоциацию. Мы уделяем большое внимание молодежным проектам и считаем, что Красноярский край — это регион активных, инициативных молодых людей. Развивая молодежные идеи, мы делаем вклад в долгосрочное и устойчивое развитие во всем мире. Уверен, что общими усилиями мы сможем вывести наше сотрудничество на новый уровень и создать основу для надежных, добрососедских отношений с регионами, входящими в ассоциацию», — цитирует губернатора пресс-служба кабинета министров Красноярского края.
Михаил Котюков напомнил, что летом 2019 года на ТИМ «Бирюса» прошел форум молодых лидеров АРАССВА, в котором участвовали представители Монголии, Китая, Республики Корея, Японии и России, и пригласил молодежь стран, входящих в организацию, снова посетить территорию инициативной молодежи «Бирюса».
Губернатор отметил, что существует значительный потенциал для развития отношений Красноярского края и регионов, входящих в ассоциацию, в сферах культуры, образования и туризма.
Лин Бён Джин поблагодарил за тёплый приём и отметил важное значение деятельности края для регионов — участников организации: «Секретариат АРАССВА уделяет больше внимание сотрудничеству с российскими регионами, входящими в ассоциацию. Несмотря на сложности между Россией и Республикой Корея в настоящее время, через платформу ассоциации отношения продолжают развиваться. Красноярский край является координатором Подкомиссии по молодежной политике и тем самым вносит значительный вклад в развитие международного молодежного сотрудничества в Северо-Восточной Азии».
Лим Бён Джин отметил красоту нашего региона и туристических достопримечательностей, Енисея. Генеральный секретарь признался, что Красноярск стал городом, куда он хотел бы вернуться.
Лим Бён Джин считает, что одним из направлений развития отношений Красноярского края с регионами АРАССВА может стать экологический туризм.
Справка.
АРАССВА — это международная организация поддержки межрегионального сотрудничества. Она основана в сентябре 1996 года в провинции Кёнсанбук-до (Республика Корея) и объединяет 91 регион в девяти странах, включая Республику Корея, Россию, Китай, Монголию, Японию и КНДР.
Основная цель ассоциации — содействовать всестороннему развитию Северо-Восточной Азии через сотрудничество администраций регионов — членов организации.
Красноярский край с 2006 года является членом АРАССВА, а с 2018 года — координатором Подкомиссии по молодежной политике ассоциации.