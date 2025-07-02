Губернатор Красноярского края провел встречу с генеральным секретарем АРАССВА

«Благодарю вас за поддержку развития связей между регионами, входящими в Ассоциацию. Мы уделяем большое внимание молодежным проектам и считаем, что Красноярский край — это регион активных, инициативных молодых людей. Развивая молодежные идеи, мы делаем вклад в долгосрочное и устойчивое развитие во всем мире. Уверен, что общими усилиями мы сможем вывести наше сотрудничество на новый уровень и создать основу для надежных, добрососедских отношений с регионами, входящими в ассоциацию», — цитирует губернатора пресс-служба кабинета министров Красноярского края.