Президент Узбекистана поставил задачу создать национальную модель ИИ

Глава республики ознакомился с презентацией планов в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций.
Согласно постановлению Президента Узбекистана от 14 октября 2024 года, была принята стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года. На развитие инфраструктуры в этой области выделено 50 миллионов долларов. Поставлена задача по созданию национальной модели искусственного интеллекта и подготовке 1 миллиона специалистов.
Как отмечалось, за последние пять лет экспорт отрасли увеличился со $170 млн до почти $1 млрд. Скорость интернета выросла в 7 раз, мобильного интернета — в 4,5 раза. В прошлом году стартапы привлекли $70 млн венчурных инвестиций.
На сегодняшний день цифровизированы 760 видов госуслуг. В прошлом году цифровыми сервисами воспользовались 10 млн граждан.
Глава государства подчеркнул, что настало время переходить к следующему этапу — «Цифровому правительству». Отмечено, что в первую очередь следует начать со сфер, наиболее востребованных у населения: образования, здравоохранения, строительства и коммунального хозяйства.