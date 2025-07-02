Президент Узбекистана поставил задачу создать национальную модель ИИ

Как отмечалось, за последние пять лет экспорт отрасли увеличился со $170 млн до почти $1 млрд. Скорость интернета выросла в 7 раз, мобильного интернета — в 4,5 раза. В прошлом году стартапы привлекли $70 млн венчурных инвестиций.